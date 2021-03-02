Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) merkez ve taşra teşkilatında, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonunda toplam 196 (sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular, 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30’ye kadar kabul edilecek.
Sözlü sınav 29 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce başkanlığın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek.
Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
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