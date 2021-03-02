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Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak
Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) merkez ve taşra teşkilatında, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonunda toplam 196 (sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 14:40:00 -
Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular, 10  Mart  2021  Çarşamba  günü  saat 17.30’ye kadar kabul edilecek.

Sözlü sınav 29 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup sözlü sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların  isimleri  ile  söz  konusu  adayların  nerede sınava  gireceklerine  ilişkin  listeler,  sözlü  sınav  tarihinden  en  az  10  gün  önce  başkanlığın internet     sitesinde     (http://www.gib.gov.tr)     ilan     edilecek.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak,  sistemde  yer  alan  sınav  başvuru  formunu  elektronik  ortamda  doldurmaları  suretiyle yapılacaktır.   Başvuru   formunun   doldurulmasına   ilişkin   açıklamalar   internet   sitesinde   yer almaktadır.

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