Gelir gelmez gönülleri fethetti!

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da, listenin ilk sırasında yer alan ve Roma'da kadro dışı kalan Nicolo Zaniolo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Galatasaray ile Roma, Zaniolo transferinin bir parçası olarak; gelirleri depremde zarar görenlere bağışlanması için bir hazırlık maçı yapacak. Ayrıca Zaniolo, depremzedeler için 400 bin TL'lik bağışta bulundu.

Bu sene şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen Galatasaray bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın kadroya katmak için büyük uğraş verdiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun lisansını çıkarttı.

Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan ekibi Roma'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, trasferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirerek Zaniolo'nun lisansını da çıkardı.

Galatasaray'ın Roma'dan yeni transferi Nicolo Zaniolo, depremzedeler için 400 bin TL'lik bağışta bulundu. Galatasaray, Zaniolo transferinde Roma hazırlık maçı yapılacağı ve bu maçın tüm gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.