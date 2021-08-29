  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İki aile arasında silahlı kavga! Yaralılar var
Suriye'de PKK işgalindeki beldede Rus askeri konvoyu taşlandı
Morutan sahne alıyor!
Fener'e Japon orta saha
Sağlık Gelinin testi pozitif çıktı! Çok sayıda kişi karantinaya alındı
Sağlık

Gelinin testi pozitif çıktı! Çok sayıda kişi karantinaya alındı

Denizli'de düğününden bir gün sonra öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran gelinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Damat ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 21:00:00 -
Gelinin testi pozitif çıktı! Çok sayıda kişi karantinaya alındı

Denizli-Çameli'de, Halise Nurselin S. ve Muhammet S.'nin düğün töreni sonrası gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Damat ve gelinle yakın temaslı olan 22 kişi karantinaya alındı.

Çameli ilçesinde yaşayan Halise Nurselin ve Muhammet S., geçtiğimiz 22 Ağustos'ta Kolak Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde yapılan düğünle evlendi. Nurselin S. dünyaevine girdikten bir gün sonra boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle Çameli Devlet Hastanesi'ne gitti.

Geline burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı. Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı.

Çameli Kaymakamlığı tarafından düğüne katılan ve temaslı olan kişilerin, filyasyon ekiplerine başvurulması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay