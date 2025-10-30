Gelinin annesi şok etti! ‘Kızımın yanlışının da sonuna kadar arkasındayım’ dedi, eteğini kaldırdı…

Kızını gelinlikle uğurlarken damada sert uyarılarda bulunan bir annenin konuşması sosyal medyada gündem oldu. Kızına evinini anahtarını vererek ne zaman isterse geri döneceğini ifade eden annenin kızının yanlışında da yerden göğe arkasında olduğunu söylemesi, eteğini kaldırıp bir de yol parasını ayakkabısına koyarak en ufak tartışmada evine dönmesini istemesi tepki çekti. Yapılan yorumlarda “Allah damadın yardımcısı olsun” ifadeleri öne çıkarken bir çok kullanıcı böyle bir kayınvalide ile bu evliliğin 1 yıl bile dayanamayacağını iddia etti.