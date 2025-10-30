  • İSTANBUL
Gündem Gelinin annesi şok etti! ‘Kızımın yanlışının da sonuna kadar arkasındayım’ dedi, eteğini kaldırdı…
Gelinin annesi şok etti! 'Kızımın yanlışının da sonuna kadar arkasındayım' dedi, eteğini kaldırdı…

Kızını gelinlikle uğurlarken damada sert uyarılarda bulunan bir annenin konuşması sosyal medyada gündem oldu. Kızına evinini anahtarını vererek ne zaman isterse geri döneceğini ifade eden annenin kızının yanlışında da yerden göğe arkasında olduğunu söylemesi, eteğini kaldırıp bir de yol parasını ayakkabısına koyarak en ufak tartışmada evine dönmesini istemesi tepki çekti. Yapılan yorumlarda “Allah damadın yardımcısı olsun” ifadeleri öne çıkarken bir çok kullanıcı böyle bir kayınvalide ile bu evliliğin 1 yıl bile dayanamayacağını iddia etti.

Yeni evlenen bir çiftin baba evinden ayrılmadan önce gelinin annesinin sözleri Türkiye’nin gündemine yükseldi.  

Annenin sözleri ve kızının ayakkabısına "yol parası" olarak para koyduğu anlar kısa sürede viral olurken, görüntülere farklı yorumlar yapıldı.

Gelin evden çıkmadan önce konuşma yapan anne, kızına geri dönerse diye evinin anahtarını vererek, "Kızım bu eve çıkıp gelsin istemem ama alkol, karı-kız, madde… Kızıma gelecek herhangi bir zararda dağı taşı inletirim. Kızımı kolay büyütmedim. Kızımın doğrusuyla yanlışıyla her zaman yerden göğe kadar yanındayım" dedi.

KIZININ GELİNLİĞİNİ KALDIRIP...

Konuşmanın ardından anne, gelinin gelinliğini kaldırarak ayakkabısının içine para koydu ve "Kızımın yol parası ayağının altındadır" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntü, sosyal medyada farklı tepkiler aldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

1 YILA KALMAZ BİTER BU EVLİLİK

Görgüsüzlükte level atladılar

Damadın Allah yardımcısı olsun

Bir seneye kalmaz bu kaynana yüzünden boşanır bunlar

Kaynana bari düğün günü TikTok çekmeseydin

 

Mesut

Bitmiş bir aile…

