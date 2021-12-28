Gelin pastası tarifi, nasıl yapılır?

İsmi gibi güzel, tadı damağınızda kalacak nefis mi nefis, üstelik de çok hafif bir pasta tarifi...

Gelin Pastası (Tam Kıvamında) tarifi

Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Keki Islatmak İçin;

2 su bardağı soğuk süt

2 yemek kaşığı şeker

Muhallebi İçin;

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 paket krem şanti (75 g)

Üzeri İçin;

Hindistan cevizi, fındık, ceviz (tercihe bağlı)

Gelin pastası (Tam kıvamında) tarifi nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri mikser ile beyazlaşana kadar çırpalım. Vanilya, kabartma tozu, unu ilave edelim ve tekrar karıştıralım. Dikdörtgen borcamı yağlayalım ve kek hamurunu dökelim ve 170 derece ayarladığımız fırına koyalım.15 dk. içinde hazır olacaktır. Kürdan yardımı ile kontrol edelim ve kekimizi soğumaya bırakalım. Süt ve şekeri karıştıralım kekimiz tamamen soğuyunca üzerine dökelim. Muhallebimizi hazırlayalım, krem şanti hariç bütün malzemeleri tencereye alıp karıştıralım ve ocağın altını açalım . Koyulaşana kadar karıştıralım. Koyulaştıktan sonra soğumaya bırakalım. Ilık bir hale geldikten sonra toz bir şekilde krem şantiyi ekleyelim mikser yardımı ile çırpalım. Eğer biraz katı gelirse yarım çay bardağı süt ilave edebilirsiniz. 3 dk. karıştırdıktan sonra kekin üzerine dökelim. Buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.Afiyet olsun