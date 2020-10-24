Gelin hatırlatalım! "Allah yaptıklarımızı ibadet sayacak" diyen Meral Akşener neler yapmış neler

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim" sözlerine yeşil ışık yakan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah partimizin gayretlerini ibadet sayacak" şeklinde ilginç bir çıkış yaptı.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ ile ilgili parti içerisinde patlak veren skandallarının üzerini örtme çabası içine giren Akşener, Kayseri'de yaptığı konuşmasında milletin kendilerini çağırdığını öne sürdü.

İl başkanlıkları için teklif götürdükleri isimlere baskılar yapıldığı iddiasında bulunan Meral Akşener, partililere apartman apartman gezmeleri talimatını verdi.

"Allah partimizin gayretlerini ibadet sayacak" şeklinde ilginç bir çıkış yapan Akşener'in HDP'ye yaktığı yeşil ışık akıllara geldi.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'kahvaltı' çağrısına yeşil ışık yakan Meral Akşener'in bu ifadeyi kullanması tepki çekti.

Seçimlerde yapılan ittifakı da unutmamak gerek!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu CHP ile kol kola giren Meral Akşener'in İYİ Parti'si seçimlerde HDP ile ittifak yapmıştı. Her ne kadar Akşener ve Kılıçdaroğlu ittifakın üzerini örtmeye çalışsada HDP cephesinden gelen açıklamalar gerçekleri milletin önüne koymuştu.