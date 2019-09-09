Gelibolu Yarımadası'nda makilik yangını Eceabat ilçesinde "Dur Yolcu" yazısının altında kalan bölgede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, "Dur Yolcu" yazısının altında kalan bölgede 32. Deniz Hava Savunma Batarya Komutanlığı yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat Orman İşletme Şefliği ve Eceabat Belediyesi ekipleri arazözlerle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına bir helikopterle destek verildi. Ekipler, 200 metrekare makilik alanda etkili olan yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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