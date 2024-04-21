  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li isimden skandal sözler: İsrail'in yanında durmak İncil'deki bir öğüttür

Müslümanların kalbi İstanbul’da attı! Tarihi Hamas zirvesini kim nasıl gördü

AK Partili yeni başkan, 'belediyenin çok borcu var' diyerek makam aracını satışa çıkardı! "Yedek anahtarını eski başkana sormak lazım"

Denizli’de feci motosiklet kazası: Ölü bedeni 27 metre uzaklıkta bulundu!

DEM Parti'nin İsrail hayranlığı bir kez daha ortaya çıktı

'Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı' diyerek ülkesini terk edenlerin hazin sonu "İngiltere'de doktor maaşları çok düşük"

CHP’de Hısım akraba belediyeciliği tam gaz! 'Ben CHP'lileri işe almayacağım da MHP'lileri mi alacağım' dönemi geri geldi

İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

Terörist kadınların anısına dikilen heykel Kayyım tarafından yıkılmıştı O heykel tekrar dikildi! Daha ne kadar sessiz kalınacak?

Dev operasyon! 194 gözaltı var
Ekonomi Gelibolu peynir helvası coğrafi işaret olarak tescillendi
Ekonomi

Gelibolu peynir helvası coğrafi işaret olarak tescillendi

Yeniakit Publisher
2024-04-21 14:08:00 -
Gelibolu peynir helvası coğrafi işaret olarak tescillendi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde üretilen peynir helvası, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya, helvanın tescili için üretici Süleyman Burak Batır ile 17 Ekim 2023’te başlattıkları girişimin olumlu sonuçlandığını belirtti.
Coğrafi işaret tescilinin Gelibolu için önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Kaya, şunları ifade etti: “Gelibolu peynir helvasının coğrafi işaretini almak, sadece bir lezzetin korunması değil aynı zamanda bölgemizin kültürel mirasının ve tarımsal ürünlerimizin değerinin tanınması anlamına geliyor. Uzun bir sürecin ardından bu başarıya ulaşmış olmak, yöremizin zenginliğini ve kalitesini ulusal ve uluslararası platformlarda daha fazla tanıtabilmemiz için büyük bir fırsat sunuyor. Bunun yanında Gelibolu’nun ilk coğrafi işareti olarak bu tescili yaptırmamız da bizler için ayrıca büyük bir gurur kaynağı.”

Batır da peynir helvasının “mahreç işareti” olarak tescil edilmesi için yaptıkları çalışmayı sonuçlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Fayda sağlayacaktır

Bu süreçte kendilerine destek olanlara, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademisyenlerine, Gelibolu Ziraat Odası yöneticilerine ve Erkan Kaya’ya teşekkür eden Batır, “Bu faaliyetin memleketimize turizm, ticaret ve kültür açısından büyük faydalar sağlayacağına inancımız tam” ifadesini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23