Geleneksel turnuvanın finalinde kupayı Başkan Kocaman verdi

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Kartepe Kupası”nda şampiyon olan Avluburun takımına kupasını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman takdim etti.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliğidüzenlenen ve geleneksel hale gelen “Kartepe Kupası”nda final heyecanı yaşandıi. 16 takımın katılımı ile bu yıl oynanan Kartepe Kupası’nda finali iki sürpriz takım oynadı. Yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan Şirinsulhiye ile Avluburun finalde karşı karşıya geldi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Kulüpler Birliği Başkan Mevlut Ağra, Kartepe İlçe Spor Müdürü Erol Arutan da turnuvanın final maçını izlediler. Şirinsulhiye ile Avluburun arasındaki final maçında çok büyük heyecan vardı. Normal süresi 11 biten maçta kazanını penaltı atışları belirledi. Penaltılar sonunda Avluburun, karşılaşmayı 8-7 kazandı, şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşma sonrasında şampiyon Avluburun’a kupasını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman verdi.

Kupa takdimi sırasında konuşan Başkan Kocaman, “Çocukluğumuz bu heyecanın içerisinde geçti. Aynı birlik ve beraberlik, coşku içerisinde spor müsabakaları devam ediyor. 16 takım turnuvaya katıldı. Bizler büyük bir aileyiz. Biz birbirini seven bir aileyiz. Bizim için önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bu karşılaşmaların yapılmasıdır. Bu organizasyon tarihte yer alırken, burada ki dostluklar baki olacaktır. Bizler de elimizden geldiğince spora destek veriyoruz. Şampiyon olan Avluburunspor’u kutluyorum. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.