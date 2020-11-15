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Spor Geleneksel Türk okçuluğu gençlerle buluşacak
Spor

Geleneksel Türk okçuluğu gençlerle buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:19:47 -
Geleneksel Türk okçuluğu gençlerle buluşacak

ANKARA (AA) - Geleneksel Türk okçuluğunu gençlerle buluşturma hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz'ün imzaladığı protokolle, bu branşın ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Protokol kapsamında, bakanlığa bağlı gençlik merkezleri ve gençlik kamplarında geleneksel Türk okçuluğu eğitimi verilecek.


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