Geleneksel Seferihisar Tiyatro Festivali başlıyor

Seferihisar Belediyesinin bu yıl 9. defa gerçekleştireceği tiyatro festivali 2 Eylül tarihinde başlıyor.

Festivalde ilk akşam, Ürkmez Kadın Tiyatrosu’nun “Tersine Dünya” oyunu Sığacık Kaleiçi’nde sahnelenecek. 3 Eylül akşamı Seferihisar Seftit Gençlik Tiyatrosu ‘’Artiz Mektebi’’ oyunuyla seyircinin karşısına çıkacak. 4 Eylül akşamı ise Selçuk Celsus Tiyatrosu ‘’Deliler Bayramı’’ oyunu ile sahnede olacak. Festivalin kapanışını “Düğün ya da davul” oyunu ile, ünü tanıtım filmleriyle dünyayı dolaşan ve oluşumu Amerika’da bazı üniversitelerde inceleme konusu olan Ulamış Köy Tiyatrosu yapacak.

Sanata dokunan ellerde kir barınmaz

Kurulduğu ilk yıldan itibaren “Sanata dokunan ellerde kir barınmaz” sloganı ile Seferihisar Belediyesi bünyesinde çocuklarla başlayan tiyatro serüveni, bugün Seferihisarın 3 ayrı bölgesinde 250’yi aşkın katılımcısı ve toplam 12 tiyatro ekibiyle üretmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yönetmenliğini ve eğitmenliğini Vedat Murat Güzel’in yaptığı SEFTİT Seferihisar Belediye Tiyatrosu ekiplerinin pek çok festivale katılım sağladığı belirtildi. Seferihisar Belediye Tiyatrosunun, 2019 yılı Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En başarılı Anadolu Tiyatrosu” ödülünü almaya hak kazandığı ifade edildi. Tüm oyunların saat 21.00’da Sığacık Kaleiçi’nde ücretsiz olarak sahneleneceği duyuruldu.