Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yılsonu heyecanı yaşanacak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi yılsonu sergisinin açılışı 18 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi yılsonu sergisinin açılışı 18 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Yılsonu Sergisi 18 Haziran Salı günü sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sakarya Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek yılsonu sergisinin açılış töreni saat 18.00’da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Yılsonu Sergisinin açılışı 18 Haziran Salı günü saat 18.00’da Sakarya Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecektir. Tüm sanatseverleri sergimizin açılışına bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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