Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği başladı Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği başladı.

Odunpazarı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği başladı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı tenis şenliği 15 Eylül’de sona erecek.

Organize Sanayi Tenis Kortları sahasında yapılan Geleneksel Kurtuluş Kupası Tenis Şenliği, kura çekimlerinin ardından gerçekleşen eleme maçlarıyla başladı. 13-18 yaş grupları maçları ile başlayan tenis şenliğine, 150 sporcu katıldı. Tenis şenliğinin ilk günü nefes kesen maçlara ev sahipliği yaptı.

13-18, 18-25, 25-35, 35-45, 45-55, 55 ve üstü 6 yaş kategorisinde, çiftler, yeni başlayan kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen tenis şenliği, 15 Eylül Pazar Günü, Odunpazarı Belediyesi Şehit Turgay Topsakaloğlu Spor Parkında oynanacak final karşılaşmaları ile sona erecek.

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