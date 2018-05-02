Geleneksel kundaklama, kalça çıkığında önemli bir etken

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, ‘gelişimsel kalça çıkıklığı' sorunu yaşayan bebeklerin aileleriyle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda gelişimsel kalça çıkıklığı ile ilgili bilgi veren Açıkgöz, hastalığın güncelliğini koruyan önemli bir ortopedik sorun olduğunu ve erken teşhis konulup uygun tedavisi yapılmadığında sakatlıklara neden olabileceğine dikkat çekti.

Bu sakatlıkların gerek bebekte, gerek ailelerinden gerekse de toplumda psikolojik ve ekonomik sorunlar meydana getirdiğine dikkat çeken Açıkgöz, asıl sebebin tam olarak bilinmemekle birlikte ligamentöz laksite genetik ve hormonal faktörlere, rahim içi ters pozisyona ve başka bazı çevresel faktörlere bağlı olduğunu belirtti.

KUNDAK KULLANMA ALIŞKANLIĞI HASTALIK ORANINI YÜKSELTİYOR

“Ülkemizde gerek yakın akraba evliliklerinin sıklığı ve gerekse kundak kullanma alışkanlığının hala süregelmesi hastalığın yüksek oranda görülmesine sebep olmaktadır” diyen Açıkgöz önemli uyarılarda bulundu. Açıkgöz şunları söyledi: “Geleneksel kundak kullanma, hastalığın yüksek oranda görülmesindeki asıl faktörlerden birisidir. Tanıdaki gecikmeler de buna eklenince bebekler ameliyatsız tedavi dönemini yitirebilmektedirler. Ailelere bebeklerini kundak yapmamalarını, gelişimsel kalça çıkığı hastalığında erken dönemlerde uygulanan tedaviler ile iyi neticelerin alınması nedeniyle eğer hastalık teşhis edilirse tedavisine başlanması hususunda gecikmemeleri ve ihmalde bulunmamaları önerilir” dedi.

GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞI NEDİR?

Açıkgöz, şunları kaydetti:

“Gelişimsel kalça çıkığı nedir diye merak edilecek olursa, kalça ekleminde çıkık vardır. Bu çıkık doğum esnasında bulunabildiği gibi sonradan da oluşabilmektedir. Risk grubunda hangi bebekler vardır? Anne veya babada kalça çıkığı varsa çocuklarında da kalça çıkığı görülme oranı yüksektir. Aynı zamanda yakın akraba evliliklerinden doğan bebeklerde gelişimsel kalça çıkığı bulunma riski de yüksektir. Makadi yolla doğan, zor doğan ve ayaklarında doğuştan sakatlık bulunan bebeklerde ve yine ikiz bebeklerde (çoğul gebeliklerde) kalça çıkığı bulunma oranı yüksektir. Riskli bebeklerde ve klinik şüphe durumlarında erken sonografi gerekliyse de rutin taramanın 4-6 haftalarda yapılması önerilmektedir.”

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ İKİ EVREDE İNCELENİYOR

Gelişimsel kalça çıkığının kız çocuklarında erkeklere oranla daha sık görüldüğünü ifade eden Açıkgöz, "Hastalığın toplumda görülme oranı yüzde 1,4 dür. Yılda yaklaşık 1,3 milyon çocuğun doğduğu ülkemizde yılda 15 bin kalça çıkıklı bebek bulunmaktadır.

Hastalığın belirtilerini yürüme öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırabiliriz. Yürüme öncesi; bacak büklümlerinin sayıca ve derinlikçe eşit olmaması, bacakların yanlara açılmasının sınırlı oluşu, bükülmüş olan dizlerin aynı seviyede bulunmaması, bacakta kısalığın bulunması olarak sayabiliriz. Yürüme sonrası döneminde ise çocuğun yürümesinin gecikmesi, yürümede aksama ve bacakta kısalığın bulunuşu bebeklerde kalça çıkığı hastalığının belirtileridir. Gelişimsel kalça çıkığı hastalığının tedavisinde; bandaj tatbiki, çeşitli cihaz ve atellerin uygulanması, alçılamalar ve çeşitli ameliyat metotları kullanılmaktadır"şekinde konuştu.