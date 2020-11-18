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Ekonomi Geleneksel kıyı balıkçılığı desteklerinden yararlanmak için başvuru dönemi
Ekonomi

Geleneksel kıyı balıkçılığı desteklerinden yararlanmak için başvuru dönemi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 08:47:04 -
Geleneksel kıyı balıkçılığı desteklerinden yararlanmak için başvuru dönemi

ANKARA (AA) - Geleneksel kıyı balıkçılığı desteklerinden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin, 27 Kasım Cuma günü mesai saati sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı, geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi'ne sahip, denizlerde 10 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsıyor.

Buna göre, desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisinin 27 Kasım Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne dilekçeyle şahsen müracaat etmesi gerekiyor.



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