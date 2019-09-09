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Geleneksel kahvaltının buluşma noktası Brunchers Fest sona erdi

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenen, halka açık kahvaltı festivali “Brunchers Fest” sona erdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:26
Geleneksel kahvaltının buluşma noktası Brunchers Fest sona erdi

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenen, halka açık kahvaltı festivali “Brunchers Fest” sona erdi.


Brunchers Fest, Türkiye’nin her bölgesinden gelen toplam 54 katılımcı firma ve 27 bin 200 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. İlk kez düzenlenmesine karşın büyük bir ilgi gören festival, Türk kahvaltısının zenginliğini Antalya’ya bir kez daha tanıttı. Tedarikçiler, kahvaltı sunan kafeler, fırınlar, pastaneler, bistroların yer aldığı birbirinden lezzetli kahvaltılık ürünler tüketici ile buluştu. Ziyaretçiler mutfaklarına ve damak tatlarına lezzetler katmak üzere bol bol alışveriş yaptı. Festival küçük esnaf ve perakende gıda sektöründe hareket ve kazanç oluşturdu.


Uzman konukların katılım sağladığı festivalde, sağlıklı beslenme ve kahvaltı düzeniyle ilgili sunumlara yer verildi. Beslenmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar ve beslenmenin önemli detayları ele alındı. Türkiye’nin dört bir yanından blogger’ların ve gurmelerin katılım sağladığı festival, sosyal medyada kendisine geniş bir platform sağladı. Ayrıca ebeveynler ve çocuklar için eğlenceli etkinlikler, oyunlar, müzikler ve kahvaltı sunumuna yönelik atölye çalışmaları gibi özel organizasyonlar gerçekleştirildi.


Ziyaretçilerine ve kahvaltı serüvenine şimdilik veda eden Brunchers Fest, gösterdiği başarıyla ve sunduğu unutulmaz lezzetlerle Mart 2020’de yeniden düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:26
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