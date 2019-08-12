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Geleneksel bayramlaşma programı Esentepe Mahalle Odası’nda gerçekleştirildi

Bayburt’ta geleneksel hale gelen bayramlaşma programı Esentepe Mahalle Odası’nda gerçekleştirildi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:02
Geleneksel bayramlaşma programı Esentepe Mahalle Odası’nda gerçekleştirildi

Bayburt’ta geleneksel hale gelen bayramlaşma programı Esentepe Mahalle Odası’nda gerçekleştirildi.


Bayram sevincinin protokol ve vatandaşları bir araya getirip paylaşılmasına olanak sağlayan asırlık geleneğin bu bayramdaki adresi Esentepe Mahalle Odası’ydı. Bayramlaşma programına Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Eski İçişleri Bakanı Ülkü Gökalp Güney, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte vatandaşlar katıldı.


Bayramlaşmak üzere mahalle odasında toplanan vatandaşlarla görüşen Vali Epcim, Kurban Bayramı’nın hayır ve iyiliklere vesile olmasını temenni etti. Vali Epcim, Kurban Bayramı dolayısıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bayramların Allah tarafından bahşedilen müstesna zaman dilimleri olduğunu kaydeden Vali Epcim, “Bu zaman dilimini birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu açıdan oldukça mutluyum. Diğer yandan Bayburt’un birçok güzelliğinin olduğunu müşahede ediyorum. Bunlardan bir tanesi de mahalle odaları kültürünün Bayburt’ta yaşatılmasıdır. Bu esasında kültürümüzün çok önemli bir nüvesidir. Anadolu’muzun köylerinde köy odaları, şehirlerde ise mahalle odaları vardır. Bunun örneğini Bayburt’ta görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.


Vali Epcim, mahalle odalarının Bayburt’un örf ve geleneklerine bağlı olduğunun bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, “Bunun yanı sıra Bayburt’umuzun güzel insanlarıyla bir araya gelmekten de ayrıca mutlu olduk. Bayburt’umuzda çok güzel bir kardeşlik havası var. Bayram sevincini paylaşırken sosyal açıdan dezavantajlı gruplar olarak tabir ettiğimiz kardeşlerimizi unutmamamız gerekir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz var. Özellikle fakir fukaranın elinden tutma, yetim ve öksüzleri hatırlamak gibi vicdani görevlerimiz var. Bu görevlerimizi de yerine getirirsek güzel olur diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.


Vali Epcim programa katılanların bayramını tebrik ederek hayır ve iyiliklere vesile olmasını temenni etti.


Bayramlaşma programı dua edilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:02
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