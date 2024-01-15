Gelen sahte kısa mesajlara karşı kendinizi koruyun! Bu 4 önlemi alın SMS mağduru olmayın

Son günlerde sayısı bir hayli artan kısa mesaj (SMS) dolandırıcılıkları, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Gönderdikleri sahte SMS’ler ile devlet kurumlarını ve popüler e-ticaret sitelerini taklit eden siber suçlular vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiriyor.

Kurum adına yapıyorlar

Bir kurum adı altında ya da bilinmeyen numaralardan gelen SMS’lere, vatandaşların her zaman şüpheci yaklaşması gerektiğini vurgulayan Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, SMS dolandırıcılıklarına karşı alınması gereken 4 önlemi sıralıyor.

Bu 4 önlemi almalısınız

Kötü amaçlı siber saldırganlar, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmek için çeşitli yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Kimlik avı saldırılarının bir türü olan SMS dolandırıcılığı, geçtiğimiz günlerde siber suçluların İBB MEZDA IBS adı altında yüzlerce vatandaşa SMS göndermesiyle tekrar gündeme geldi. Bu SMS dolandırıcılığında olduğu gibi vatandaşlara korku veren ya da ödül/çekiliş hakkı kazandığını belirten mesajlar gönderen saldırganlar, kişileri içerikte bulunan zararlı linklere tıklamaya teşvik ediyor.

1. Her zaman şüphe ile yaklaşın. Kötü niyetli kişilerin göndereceği SMS’lere tıklandığı anda, tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. Bu nedenle mesaj kutunuza gelen bir SMS, resmi bir kurum adıyla ya da tanıdığınız birinden gelse dahi her zaman şüphe ile yaklaşılmalı.

2. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Kişisel veya finansal bilgilerinizi SMS üzerinden paylaşmayın. Bankanız, hizmet sağlayıcınız veya başka herhangi bir gerçek şirket, hiçbir zaman kısa mesaj yoluyla hassas bilgiler talep etmeyecektir.

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3. Sıkı parola gereksinimleri ve çok faktörlü kimlik doğrulama uygulayın. Sıkı parola gereklilikleri uygulanarak, uygulamalara ait bilgilerin ele geçirilme olasılığı azaltılabiliyor. Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), güvenli hesap oturum açma prosedürüne dair hayati önlemler uygulayarak, parola açığa çıksa dahi hesabın ele geçirilmesine engel oluyor.

4. Bilinen, ödüllü ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın.