Gelecek üstün yeteneklilerle tasarlanacak

Avrupa Birliği destekli Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığınca yürütülmekte olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı (IPA) bünyesinde Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı çerçevesinde “Designing The Future With Gifted” (Üstün Yeteneklilerle Geleceği Tasarlama) projesinin kapanışı yapıldı. Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü, projenin kapanış programına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Yasin Temel, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında, “Marka şehir Denizli derken; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, mesleki eğitim ve liselerimizin yanı sıra özel eğitim alanımız da güçlü bir yönümüz. Kurumlarımızın yeniliklerle donatılması ve öğrencilerine bu istikamette eğitimler vermesi adına farklı hibe kaynaklarından yararlanıyoruz. Bugünkü projemiz AB İPA projeleri arasında yer alıyor. Yetenekli öğrencilerimizin 21. yy becerileriyle donatılması ve bu öğrencilerimizin yetenek alanlarının artırılması ve hayat başarımı noktasında daha üst seviyeye gelebilmesi için bizim için çok önemli ve kıymetlidir. Öğrencilerimizin bu okullarımıza ulaşabilmesi adına ilimizdeki BİLSEM sayımızı beşe çıkardık. Projemizle teknolojik alanda yaşanan gelişmeleri öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize aktararak, yenilikçilik bir anlayış ile çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmalarımızı sektör ile ortaklaşa yapıyoruz. İlimiz sektörünün destekleri ile onların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Daha nice güzel proje ve çalışmalarda bir arada oluruz” dedi.



Programda konuşmaların ardından “Designing The Future With Gifted” Projesi’nin tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Eğitimde Genişletilmiş Gerçeklik ve Metaverse Deneyimini Koç Üniversitesi Karma LAB Öğretim Görevlisi Okan Efe katılımcılara aktardı. Program sonunda proje hedef grup öğretmenlerine, projede görev alan öğrenciler ile Workshop faaliyetine katılan öğretmenlere plaket takdim edildi.