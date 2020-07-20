Gelecek sezon maçlar seyircili mi oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir gelecek sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından yapılan kupa törenine katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Hatayspor'un başarısını kutladı. Başkan Özdemir Hatayspor'la ilgili yaptığı kutlama açıklamasında, "Çalıştılar ve 53 yıl sonra bu başarıyı gösterdiler. Ben Hatayspor'u canıgönülden kutluyorum. Mali yapılarının disiplinine çok dikkat etmeleri lazım. Altyapıya çok önem vermeleri lazım. Yeni statlarında taraftarlarının da Hatayspor'a canıgönülden destek olması lazım. Pandemi sürecinin bitmesi ile stadyumu doldurup takımlarına centilmence destek vermesi lazım." ifadelerine yer verdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamasının devamında gelecek sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunarak "Seyircili futbol daha güzel" dedi. Nihat Özdemir açıklamasının devamında, "Hedefimiz tam kapasitede olmasa bile düşük kapasitede seyircili oynatmaktır. 30 olur, 40 olur; bu önemli değil. Seyircili futbol daha güzel. Futbola en güzel katıyı yapan seyircidir, taraftardır. Öyle oynatmak istiyoruz. İnşallah oynatacağız." dedi.