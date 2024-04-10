Gelecek, Saadet ve DEVA'yı örnek gösterip Erbakan'ı uyardı! 'İbret olarak yeter'
Yeni Şafak gazetesi yazarı İhsan Aktaş, Yeniden Refah Partisi'ni; Gelecek, Saadet ve Deva Partisi'nin içine düştüğü durumu örnek göstererek uyardı.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 6'lı masada yer alıp TBMM'ye fazla sayıda milletvekili gönderen Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun gerçek oy oranları 31 Mart seçiminde ortaya çıktı.
Yeni Şafaj yazarı İhsan Aktaş, sandığa gömülen 3 partiyi örnek gösterdi. Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'ne önemli bir uyarıda bulunan Aktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Yeni kurulan partiler için ideoloji tutarlılık ve ahlak o kadar önemlidir ki. Erbakan hocamızın ''ittihad'ı-islam'' davasını iliklerine kadar hazmetmiş birisi olarak diyorum ki keşke Yeniden Refah Partisi istanbul adayı Ekremle masa kurmasaydı. CHP ile kurulan ortaklığın Gelecek, DEVA ve Saadet partilerini ne hale düşürdüğünü gördük. Bu ibretlik durum aleme ders olarak yeter.
Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Balya balya avroların B'sinden bahsedemeyen Yeniden Refahlı Halk TV'de iktidarı hedef aldı!
Siyaset
'Önce ahlak' diyen Yeniden Refah'ın Genel Başkanvekili Aydal ile tek gecelik ilişki rezaletinin sahibi Karabat Sözcü TV'de yan yana!