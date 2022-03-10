Gelecek Partisi'nden hainlikte yarışan doktorlara destek! Erdoğan'ı böyle hedef aldılar

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Türk Tabipler Birliği (TTB) başta olmak üzere bazı sendikalar, "ücret yetersizliği" gerekçesi ile ayda en az bir defa iş bırakmayı adet haline getirdi.

Birtakım doktorlar, hipokrat yeminlerini ayaklar altına alıp, vatandaşın sağlık hakkını gasbederken, ülkesinin imkanları ile eğitim alıp yetişerek doktor olanların yurt dışına gitmesi de tartışma konusu oldu.

Yine halkın menfaatinden yana durmadılar!

8 Mart etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz.” diyerek doktorların yurt dışıuna kaçmasını eleştirdi.

Erdoğan'ı doktorlara ilişkin sözleri üzerinden hedef alan Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi, yine halkın menfaatlerinden yana saf tutmayı terk ederek, paylaştığı videoda, “Birilerinin gideceği doğru ama bu giden doktorlarımız olmayacak” ifadelerini kullandı.