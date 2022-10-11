Gelecek Partisi'nden Suriyeli açıklaması! "Eğer geri gönderirsek..."

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriyeli düşmanlığına ilişkin, 6'lı ittifak üyesi Gelecek Partisi'nden tepki geldi.

Sosyal medyada bir canlı yayında konuşan partinin Suriyeli kurucularından Khaled El Hodja, Türkiye’nin Suriyelileri gönderemeyeceğini söyledi.

"Hristiyan bölgesine Müslüman yerleştiremezsiniz"

Ümit Özdağ'ın ırkçı açıklamalarının pratikte bir karşılığının olmadığını söyleyen Khaled El Hodja, “Bunun halkı aldatmaktan başka bir anlamı yok." dedi.

"Şamlıyı, Humusluyu ve Deralıyı İdlib’e veya Halep’in kırsalına yerleştirdiğiniz zaman Esad’ın zaten istediği bu. Butik devletin dışına yerleştirmek istiyor." ifadesini kullanan Gelecek Partili Hodja, şöyle devam etti:

Bu da demografik baskı oluşturuyor çünkü orada çok farklı etnik gruplar var. O etnik gruplar bir şekilde seyreltiliyor. Kürt bölgesine Arap yerleştiremezsiniz veya Nusayri bölgesine, Hristiyan bölgesine Müslüman yerleştiremezsiniz.