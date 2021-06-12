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Siyaset Gelecek Partisi'nden HDP'ye iade-i ziyaret! Buluşmada yüzler gülüyor
Siyaset

Gelecek Partisi'nden HDP'ye iade-i ziyaret! Buluşmada yüzler gülüyor

Gelecek Partisi, Yargıtay'ın kapatma davası açtığı HDP'ye ziyarette bulundu. Yüzlerin güldüğü ziyarette, Gelecek Partisi ile HDP fikir alış verişinde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 21:38:00 - 2021-06-12 21:41:49
Gelecek Partisi'nden HDP'ye iade-i ziyaret! Buluşmada yüzler gülüyor

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yürüttüğü Gelecek Partisi, HDP’yi ziyaret ederek kapatma davası konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler başladı.

Gelecek Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, Genel Sekreter Cemalettin Kani Torun ve Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Sağıroğlu’ndan oluşan bir heyet, HDP'yi ziyaret etti.

HDP'ye açılan kapatma davası görüşüldü

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, PM Üyesi Doğan Erbaş ile görüşen heyet, kapatma davası ve gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

HDP de Gelecek Partisi'ni ziyaret etmişti 

Öte yandan 23 Mart’ta da HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Sözcüsü Ebru Günay, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan ve HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç’tan oluşan heyet Gelecek Partisi’ni ziyaret etmişti.

 

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