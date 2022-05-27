Gelecek Partisi'nde istifa bilmecesi! 'İstifa ediyorum', 'Hayır, istifa etmedi, hesabı çalındı'

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Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır görevinden "istifa" ettiğini duyurdu.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 10 aydır büyük bir onurla yürüttüğüm Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum. Partimizin bir üyesi ve gönüllüsü olarak üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim. Partime zarar vermemek adına detaylı bir açıklama yapmaya gerek görmüyorum. Başka Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere; bu süreçte emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza, gönüllülerimize ve Kocaelili hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla.

'Hayır, istifa etmedi' iddiası!

Çakır'ın yardımcısı Yunus Küçükpolat ise Çakır’ın sosyal medya hesabının ele geçirildiğini iddia etti.

Küçükpolat, "Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır’ın Twitter sayfası kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklendi. Kimlerin neden böyle bir hesap içine girdiği araştırılmaktadır. Söz konusu hesaptan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun ve Gelecek gönüllülerin dikkatine." dedi.

Kocaelili yerel gazeteciler istifa haberini doğrularken, Çakır'ın hesabından paylaşılan mesajdan sonra kendisine ulaşılamadı.