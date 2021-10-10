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Siyaset Gelecek Partisi’nde FETÖ detayı
Siyaset

Gelecek Partisi’nde FETÖ detayı

FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in, 2011 yılında kendi yayınevlerinde bastırarak zehrini zerk etmeye çalıştığı “Çekirdekten Çınara” isimli kitabının kapak fotoğrafı ile Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti iktidarına karşı kurduğu Gelecek Partisi’nin logosunun benzer olması soru işaretlerine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 15:18:00 -
Gelecek Partisi’nde FETÖ detayı

Yeni Akit  Ankara

Devletin FETÖ ile mücadelesine rağmen her fırsatta FETÖ’cüleri himaye eden ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre önce Başbakanlık görevinden istifa eden Davutoğlu’nun, AK Parti’den ayrıldıktan sonra, hükümete karşı tavır alarak kurduğu partinin logosundaki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. 12 Aralık 2019 tarihinde kurulan Gelecek Partisi’nin sembolünü, Gülen’in “Çekirdekten Çınara” isimli kitabının kapak fotoğrafından esinlenip “Çınar Yaprağı” olarak seçen Davutoğlu, partisinin isminin ve logosunun ortak akılla bulunduğunu söylemişti. İki resim yan yana konulduğunda ortak aklın kim olduğu anlaşılıyor.

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