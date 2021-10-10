Gelecek Partisi’nde FETÖ detayı

Yeni Akit Ankara



Devletin FETÖ ile mücadelesine rağmen her fırsatta FETÖ’cüleri himaye eden ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre önce Başbakanlık görevinden istifa eden Davutoğlu’nun, AK Parti’den ayrıldıktan sonra, hükümete karşı tavır alarak kurduğu partinin logosundaki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. 12 Aralık 2019 tarihinde kurulan Gelecek Partisi’nin sembolünü, Gülen’in “Çekirdekten Çınara” isimli kitabının kapak fotoğrafından esinlenip “Çınar Yaprağı” olarak seçen Davutoğlu, partisinin isminin ve logosunun ortak akılla bulunduğunu söylemişti. İki resim yan yana konulduğunda ortak aklın kim olduğu anlaşılıyor.