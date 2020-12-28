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Siyaset Gelecek Partisi Sakarya'da toplu istifa! Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdular
Siyaset

Gelecek Partisi Sakarya'da toplu istifa! Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdular

Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yaptığı Gelecek Partisi'nde Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve yönetimi Davutoğlu'nu eleştirerek istifa ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:50:00 -
Gelecek Partisi Sakarya'da toplu istifa! Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdular

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve yönetimi istifa ettiklerini açıkladı.

Serbes, il yönetimi adına yaptığı yazılı açıklamada, Gelecek Partisi Sakarya teşkilatı olarak 23 Ocak'tan bugüne kadar faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Sakarya'da toplu istifa

İl başkanlığı olarak çalışma ekibinin Sakarya'nın mozaiği olacak şekilde oluşturulmaya gayret edildiğini aktaran Serbes, "Derdi vatan, millet olan, ülkesine hizmet etmek isteyen, samimi güzel insanlardan yönetim oluşturduk ve yola çıktık. Bizler Gelecek Partisi'nin programını ve tüzüğünü okuduk, onun siyasetini yaptık. Adil olduk, samimi olduk, şeffaf olduk. Ülkemizin geleceği olacağımızı zannederek, sorunlara çözüm sunacak siyaseti ortaya koymak için gece gündüz canla başla çalıştık." ifadelerini kullanıldı.

Ahmet Davutoğlu'na eleştiri

Serbes, şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu istediği kadar hukukun üstünlüğünden, adam kayırmacılığı yapılmayacağından, ileri demokrasiden dem vursun, iştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz. Şunu gördük ki haksızlığı kendisine yakın olanlar yaptığında adil değil, taraf olmaktadır."

Türkiye'de siyasette farklı bir soluk olmak istediklerine işaret eden Serbes, "Millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

eşeğini kaybedip bulup sevinen kelekler

... herifler, neden gitmiştiniz ki zaten oraya?
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