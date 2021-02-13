  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken Kadir Topbaş paylaşımı
Gündem

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken Kadir Topbaş paylaşımı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Hakk'a yürüyen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 18:00:00 -
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken Kadir Topbaş paylaşımı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü.

Topbaş'ın vefatı sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Gayretlerine ve samimiyetine şahidiz"

Davutoğlu Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli dostum Kadir Topbaş'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Gayretlerine ve samimiyetine şahidiz.

Allah'tan merhuma rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederim.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya Camisi Baş İmamı'na linç kampanyası! HKP Prof. Boynukalın hakkında suç duyurusunda bulundu
Gündem

Ayasofya Camisi Baş İmamı'na linç kampanyası! HKP Prof. Boynukalın hakkında suç duyurusunda bulundu

Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın anayasa çağrısını çarpıtan çevrelerin Prof. Boynukalın'a yönelik linç kampan..
Fatih Altaylı'dan tepki çeken Mesut Özil paylaşımı
Gündem

Fatih Altaylı'dan tepki çeken Mesut Özil paylaşımı

İslam'ın değerlerine yaptığı saldırılarla sık sık gündeme gelen Fatih Altaylı'nın sosyal medya hesabından cami fotoğrafı paylaşan Fenerbahçe..
İki ülke arasında 70 milyon dolarlık 4 anlaşma
Dünya

İki ülke arasında 70 milyon dolarlık 4 anlaşma

Ukrayna ve Hindistan arasında 70 milyon dolar değerinde 4 askeri anlaşma imzalandığı bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay