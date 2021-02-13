Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken Kadir Topbaş paylaşımı
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Hakk'a yürüyen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü.
Topbaş'ın vefatı sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"Gayretlerine ve samimiyetine şahidiz"
Davutoğlu Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli dostum Kadir Topbaş'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Gayretlerine ve samimiyetine şahidiz.
Allah'tan merhuma rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederim.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun.