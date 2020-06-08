Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması:

ANKARA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının gerekli önlemler alınarak kaldırılmasını istedi.



Gelecek Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üç aydır devam eden koronavirüsle mücadele sürecinde kademeli normalleşme safhasına geçildiğini anımsatan Davutoğlu, olası ikinci dalganın önlenebilmesi için Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü hayat tarzının dikkatle korunması gerektiğini vurguladı.



65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik önlemleri değerlendiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"İktidarın 65 yaş üstündeki insanımız için alabildiği tek önlem sokağa çıkma yasağı olmuştur. Bu, neye benziyor biliyor musunuz? Okul olmadan milli eğitim bakanı olmak, hastane olmadan sağlık bakanı olmakla aynı şey. 65 yaş üstü için önlem alamıyorsunuz, özel düzenleme yapamıyorsunuz, sadece evlerine hapsediyorsunuz. Bunu da salgınla mücadele etmek sanıyorsunuz. Bir an önce bu yasağı gerekli önlemleri alarak kaldırın."

Normalleşmenin aynı zamanda siyasetin normalleşmesi olduğunu savunan Davutoğlu, "Milletvekillerinin cezaevine gönderilmesi bir adalet arayışından değil, tamamen artık siyaset üretemeyen, bu ülke için taş üstüne taş koyamayan iktidarın tıkanmasından dolayıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi etkileyen çöl sıcaklarının geçen hafta özellikle Akdeniz Bölgesi'nde çiçeklenme dönemindeki narenciye üretiminde ciddi hasarlara sebep olduğunu kaydeden Davutoğlu, oluşabilecek ürün kayıplarının TARSİM desteklemesi kapsamında telafi edilmesi gerektiğini belirtti.

Davutoğlu, Ayasofya'nın fethin sembolü olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı çıksın, Ayasofya'nın açılmasının niçin tezgah olduğunu millete açıklasın. Ardından bu tezgahın nasıl bozulduğunu da bizlere bir anlatsın. Sonra oturur, Ayasofya'nın açılması konusunu hep beraber konuşuruz." görüşünü paylaştı.

