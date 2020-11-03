  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de:
Aktüel

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de:

"İzmir, Türkiye'nin 1 adım, 3 adım önündedir. Bugün de onu gösterdi. Bu süreçte omuz omuza verildi" - "Ayda kızımızı, Elif kızımızı, İdil kızımızı kurtaran eller öpülür"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:38:09 -
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de:

İZMİR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İzmir, Türkiye'nin 1 adım, 3 adım önündedir. Bugün de onu gösterdi. Bu süreçte omuz omuza verildi." dedi.

Depremin yaşandığı enkaz bölgesinde yaptığı incelemeden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Türkiye'nin geneli için bir imar yasası çıkardıktan sonra bu çalışmanın her il için de yapılması gerektiğini söyledi.

Konuşulması gereken birçok şeyin olduğunu ancak şu anda yaraların sarılması gerektiğini belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

"İzmir, şehir bilinci çok yüksek bir yerdir. Benim ufuk şehir dediğim bir şehirdir, Türkiye'nin 1 adım, 3 adım önündedir. Bugün de onu gösterdi. Bu süreçte omuz omuza verildi. Hepimiz İzmirliyiz, hepimiz Türkiyeliyiz. Önce yaralarımızı saralım, sonra bütün bu yanlışlıkların üzerine konuşacağız inşallah, çok vaktimiz olacak."

Ahmet Davutoğlu, 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra enkaz altından çıkarılmasını "büyük bir mucize" olarak niteleyerek, "Biraz önce kurtarma ekiplerine de söyledim, 'Ayda kızımızı, Elif kızımızı, İdil kızımızı kurtaran eller öpülür'. Kaç yaşında, nereli olursa olsun öpülür. Bu insanlık destanıdır. Ayda'ya da Allah uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar
Dünya

Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Sosyal medyada yayılan saldırı anını..
Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık
Dünya

Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devem ederken Ermenistan tarafından flaş bir açıklama geldi.
Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uyd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay