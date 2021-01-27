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Siyaset Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı olayında 4 yeni gözaltı
Siyaset

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı olayında 4 yeni gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın evinin önünde uğradığı sopalı ve silahlı saldırıya ilişkin 4 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 18:21:00 - 2021-01-27 18:22:44
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı olayında 4 yeni gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın uğradığı fiziki saldırı sonucu 4 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Selçuk Özdağ saldırısıyla ilgili 4 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 15 Aralık günü fiziki saldırıya ilgili olarak 27 Aralık günü 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir’’ denildi.

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak’ta Çankaya Cevizlidere Mahallesi’ndeki evinden çıkıp aracına bineceği sırada sopalı ve silahlı 5 kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Selçuk Özdağ, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli gözaltılar gerçekleştirildi.

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