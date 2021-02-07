Gelecek Partili Özcan İskilipli Atıf Hoca'yı hain ilan etti

Cumhuriyet'in ilk yıllarında zorla uygulanan Şapka Devrimi'ne karşı olduğu için idam edilen İskilipli Atıf Hoca hakkında, Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı ve YÖK Eski Başkan'ı Yusuf Ziya Özcan, "Bu neyin aklı? İskilipli Atıf Milli Macadelenin devrimlerine karşı çıkmış ve bu yüzden idam edilmiştir. Ona milletçe özür borcumuz olduğunu söyleyen Ak PArti Milletvekili ne yapmak istiyor? Bunu istemek Milli Mücadele'yi yapan ekibi suçlamaktır. Bunu kendisi yapabilir ama millet asla." diyerek tweet atması "Acaba Kemalistlere yaranmak için mi böyle yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Özcan'ın sözlerine tepki gösteren Akit yazarı Kenan Alpay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tek Adam ve Tek Parti’nin

İstiklal Mahkemeleri üzerinden ülkede estirdiği terörü ve işlediği cinayetleri mi savunuyorsunuz? Kazım Karabekir’den Rauf Orbay’a Milli Mücadele’nin bütün öncüleri o sehpaya çıkarılacaktı; Mehmet Akif ve Halide Edip Kimden/Neden Kaçtı?" dedi.

Twitter'dan Özcan'ın sözlerine çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.