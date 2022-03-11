Gelecek Partili Güzeldülger'de hiç utanma yok! 4 yıl önce Telekom'un yalanladığı iftiraları, tekrar dillendirdi!

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AK Parti'nin makam verip TMSF yöneticisi yaptığı Abdullah Güzelgülder, Gelecek Partisine geçince 2005 yılında yapılan yolsuzluğu(!) hatırladı.

4 yıl önce Türk Telekom'un yalanladığı iddiayı utanmayarak yeniden dillendiren Güzelgülder, "Türk Telekom soyuldu, dönemin yöneticilerinin hepsi yargılanmalı." dedi.

TMSF yöneticisi iken fark etmemiş miydin?

Eski TMSF Yöneticisi Abdullah Güzeldülger, T24'de Türk Telekom'a ilişkin 15 yıldır süregelen yalanı yeniden gündeme getirdi.

Gelecek Partili Güzeldülger, "Buna isim konacaksa Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yıılardır süregelen iddia OTAŞ tarafından 4 yıl önce yalanlanmıştı!

Bugün Gelecek Partili Güzeldürger'in yine dillendirdiği yalana ilişkin, 2015 yılında OTAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

OTAŞ özelleştirme bedeli olan 6.5 milyar doların tamamını devlete ödemiştir. İlk yıllarda taksitle ödeme yaptığı için OTAŞ’ın devlete ödediği özelleştirme bedeli 7,2 milyar dolardır. Yazıdaki ‘Türk Telekom'u Türk bankalarından aldıkları krediyle, kasasındaki 2 milyar dolarlık bütçe ile beraber satın aldı’ iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Yazar ‘2 milyar dolar’ şeklinde ifade ettiği veriyi nereden elde ettiğini açıklamalıdır. Özelleştirmenin gerçekleştiği 2005 yılında Türk Telekom’un kasasında bulunan nakdin tamamına yakını Hazine’ye devredilmiştir. Türk Telekom’un kasasında sadece işletme giderleri için küçük bir miktar nakit bırakılmıştır. Bu konuya ilişkin detaylı rakamları Türk Telekom’un özelleştirme izahnamesinde görmek mümkündür.