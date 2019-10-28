Gelecek enerjide

Dünyanın enerji devlerinin bir araya geleceği, enerji sektörünün tüm paydaşlarının buluşacağı EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı bu yıl 12. defa 6-8 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. Her yıl 40’u aşkın ülkenin bakan, müsteşar ve üst düzey yetkililerini Türkiye’ye getiren EIF’e bu yıl 300’ü aşkın yabancı enerji firmasının katılması bekleniyor. 12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerji biyokütleden enerji üretimi ile birlikte, dünya ve Türkiye enerji piyasalarının değerlendirilmesi ve milli enerji bağlamında Türkiye’deki enerji yatırımları, enerji depolama gibi birçok konuya odaklanan 300’ü aşkın firma ile önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Avrupa alım heyetleri fuarda olacak

Kongre Başkanlığını Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın’ın üstlendiği EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Ankara Ticaret Odası da destek veriyor. Murat Kalsın, kongrenin amacının, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturmak olduğunu vurguladı. SOCAR’ın da sponsor olduğu kongreye temsilci gönderecek ülkeler arasında Almanya, Azerbaycan, Çin, BAE, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Somali ve Rusya da bulunuyor.