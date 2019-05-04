Gelecek Atölyesinde foto safari Göztepe Mahallesinde bulunan 75.

Göztepe Mahallesinde bulunan 75.Yıl Parkı’nda yer alan Gelecek Atölyesi, çalışmalarına devam ediyor. Gençlik Atölyesinde yer alan fotoğrafçılık atölyesi katılımcıları, Odunpazarı Belediyesine ait parkları gezerek fotoğraflarını çekti.

Fotoğrafçılık Atölyesi eğitmenleri Yasemen Solakoğlu ve Sezgin Sönmez öncülüğünde gerçekleşen geziye, 18 fotoğraf atölyesi katılımcısı katıldı. Cumhuriyet, Seramik, Uğur Mumcu, Botanik ve Kanlıkavak parklarını gezen atölye katılımcıları, parklarda birbirinden güzel fotoğraflar çekti. Çalışma sona erdiğinde çekilen fotoğraflardan sergi açmayı hedeflediklerini belirten atölye katılımcıları ve eğitmenler, çalışmalarının devam edeceğin kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.