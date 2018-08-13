Geleceğin ‘yerli ve milli’ araçları kıyasıya yarıştı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı’nca, bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Alternatif Enerjili Araç Yarışları, Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8, bu yıl ilk defa düzenlenen otonom (sürücüsüz araç) kategorisinde ise 5 takım yarıştı. Teknik kontrollerin ardından ilk gün yarışları, elektromobil ve hidromobil kategorilerinde yapıldı. Yarışlarda ikinci gün ise öğrencilerin sürücüsüz araç teknolojileri üzerinde çalışmalarını teşvik etmek amacıyla açılan “Otonom Araç Kategorisi” gerçekleştirildi.