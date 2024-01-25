Geleceğin yerli çip teknolojileri ülkemizden çıkacak

TÜBİTAK ve YONGATEK yürütücülüğünde düzenlenen yarışmaya ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri bireysel veya en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabiliyor.

Yerli ve Millî Teknoloji Hamlesinde Önemli Bir Adım

Analog Tasarım, Sayısal İşlemci Tasarım ve Mikrodenetleyici Tasarım olmak üzere üç ayrı kategori altında düzenlenen Çip Tasarım Yarışması kapsamında takımlardan ön tasarım raporu ve detay tasarım raporu olmak üzere 2 rapor, projelerini tanıtacakları bir proje demosu ve bir final sunumu bekleniyor. Yarışma, #MilliTeknolojiHamlesi yolunda geleceğin yerli çip teknolojilerinin ülkemizden çıkmasının da önünü açıyor.

Başvuruların 20 Şubat 2024 tarihine kadar devam ettiği yarışmada üç kategorinin de birincilerine 150.000 TL, ikincilere 120.000 TL, üçüncülere ise 100.000 TL ödül verilecek.