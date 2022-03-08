Geleceğin voleybol hakemleri eğitim almaya devam ediyor

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu (MHGK) genç hakemler yetiştirmeye devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) eğitimleri sosyal medya hesabından da paylaşarak, aday öğrencilerle çekilen fotoğraflar paylaşıldı. MHGK Başkanı Aziz Yener tarafından verilecek eğitime 35 öğrenci katılım sağlayacak. 12 hafta boyunca sürecek derslerin ardından yapılacak sınavda başarılı olan öğrenciler aday hakem olmaya hak kazanacak. Yapılan ilk dersi ziyaret ederek öğrencilere başarılar dileyen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Aziz hocanızı tanıyorsunuz. Türkiye’nin yetiştirdiği en kariyerleri ve deneyimli hakemlerinden biri. Ben her hakem adayımıza şunu belirtiyorum. Eğer bu mesleği yapacaksanız mutlaka yabancı dilinizin iyi seviyede olması gerekiyor. Ben yabancı dil konusunda üstüme düşen her şeyi yapmaya hazırım. Oyunculuk, antrenörlük, yöneticilik yaptım. Bir tek hakemlik yapmadım. Hepinizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenizi diliyorum’ dedi.