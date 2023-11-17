Geleceğin teknolojisi dijital ikizle "kopyalanıyor"

Teknolojinin hızla gelişimi her geçen gün yeni bir kavramı daha hayatımıza kazandırıyor. Dijital ikiz kavramı, yaşayan ya da cansız fiziksel bir varlığın dijital kopyası anlamına geliyor. Gelecekte çeşitli amaçlar için kullanılması planlanan bu teknoloji insanların, hayvanların veya makine gibi fiziksel varlıkların, finans dünyası gibi sistemlerin, şehirler gibi coğrafi yerlerin, mikro ve makro düzeyde cihazların dijital bir kopyasını temsil ediyor.

Alternatif gerçeklik

Dijital temsil, nesnelerin interneti (IoT) cihazının nasıl çalıştığını öğrenebilmemiz için nesnenin yaşam döngüsü boyunca sahip olacağı dinamikleri sağlıyor. Fiziksel model ile sanal model arasındaki bağlantı gerçek zamanlı veri oluşturularak kuruluyor. Yani dijital ikiz teknolojisi, fiziksel dünyanın bir bölümünü kendisiyle senkronize etmeyi amaçlayarak alternatif bir gerçeklik ortamı ya da bir ayna modeli sunuyor.

Nasıl çalışır?

Halkbank'ın blog sayfasındaki bilgilere göre; Dijital ikizler, kopyaları oldukları fiziksel benzerlerinin zaman içinde geçirdikleri değişimlerle güncellenmek üzere nesnelerin interneti, yapay zekâ ve makine öğrenimiyle entegre edilerek çalışır. Dijital bir ikiz, kopyası olduğu gerçek zamanlı varlığın yaşama veya çalışma koşullarıyla konumunu doğru temsil edebilmek için birden çok kaynaktan sürekli olarak öğrenir ve güncellenir. Bu öğrenme prensibinde dijital ikiz, kendi tarihsel geçmişini kullanabileceği gibi ilgili alanda bilgi sahibi uzmanlardan, diğer benzer makine ve makine filolarından ya da internet aracılığıyla parçası olabileceği daha büyük sistemlerden faydalanır.

Kullanım alanları nelerdir?

Dijital ikizler kavramı ilk kez David Gelernter'ın 1991 tarihli “Mirror Worlds” adlı kitabında öngörülmüştü. Dijital ikiz konsepti, 2002 yılında ise Florida Teknoloji Enstitüsü'nden Michael Grieves tarafından ilk kez üretim alanında uygulanarak halka tanıtıldı. Sağlık sektörü, endüstriyel alanlar, ordu, otomotiv ve havacılık gibi üretim ve hizmet sektörleri ile finans dünyası dijital ikiz kavramının sıklıkla kullanıldığı, yakın gelecekte de kullanılacağı alanlardır.

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