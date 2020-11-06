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Ekonomi Geleceğin teknolojileri masaya yatırıldı
Ekonomi

Geleceğin teknolojileri masaya yatırıldı

ASELSAN Akademi’nin 3. Çalıştayı, 2-4 Kasım’da gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:10:00 -
Geleceğin teknolojileri masaya yatırıldı

ASELSAN çalışanlarından oluşan teknoloji mentorları, 11 farklı teknoloji alanında sanal oturumlarda, şirketin üzerinde çalıştığı teknoloji ve ürünler ile altyapı imkanlarını paylaştı. Çalıştayda, ASELSAN bünyesinde yer alan Araştırma Merkezi’nin, merkezi otonom, yapay zeka, ileri malzemeler ve biyosavunma alanlarında yürüttüğü teknoloji geliştirme çalışmaları üzerine sunumlar da yer aldı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN Akademi çalıştayları ile üniversite ve sanayiyi en güçlü yanlarıyla bir araya getiren, yeni ve yenilikçi bir model oluşturduklarını belirtti. ASELSAN Akademi’de 575 yüksek lisans, 70 doktora öğrencisi eğitimine devam ediyor

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