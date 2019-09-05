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Geleceğin sanatçıları Altındağ’da yetişiyor

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde sanatın ve sporun çeşitli dallarıyla tanışan Altındağlı gençler, başarı öyküleriyle gururlandırmaya devam ediyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:28
Geleceğin sanatçıları Altındağ’da yetişiyor

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde sanatın ve sporun çeşitli dallarıyla tanışan Altındağlı gençler, başarı öyküleriyle gururlandırmaya devam ediyor.


Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi gençler, kendi başarı öykülerini yazmaya devam ediyor. Gençlik Merkezlerinde sağlanan imkânlar ile kendilerini keşfeden, ilgi alanlarına yönelik eğitimler alma fırsatı bulan gençler, kazandıkları başarılarla örnek oluyor. Çamlık Mahallesi Cahit Zarifoğlu Gençlik Merkezi üyesi Ömer Kılat (15), merkezdeki kurslardan aktif olarak faydalanarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesine girmeye hak kazandı. Merkezde katıldığı kurslar sayesinde Hüseyin Güllü Ceylan Ortaokulunu başarıyla bitiren Ömer, yeteneği sayesinde kendi yolunu çizmeyi başardı. Gençlik Merkezi’nde katıldığı saz kursunda yeteneğini keşfeden, hocalarının ve ailesinin de desteğiyle müzik alanında kendisini geliştiren Ömer, LGS’de yüksek puan alarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesini kazandı.Kendi istediği alanda bir okula kayıt olacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Ömer, müziğe olan yeteneğini Gençlik Merkezi sayesinde keşfettiğini belirtti. 7 yıldır merkeze üye olduğunu söyleyen Ömer, “Merkezde en çok müzik aktivitelerine katıldım. Tiyatro kursuna da katıldım. Saz kursuna da başlayınca en çok sevdiğim şeyin müzik olduğunu anladım. Saz çalmayı çok sevdim ve bu alanda ilerledim. Başka hiçbir yerde kursa gitme ya da çalışma imkanım olmadı. Sadece buradaki dersler ve hocalarımın yardımıyla hazırlandım. Hocalarım bana çok destek oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. İyi bir liseye yerleşmeyi çok istiyordum. Bunu da başardım. Çok mutluyum. İleride başarılı bir müzisyen olmak istiyorum” dedi.



“Gençlik Merkezine gelin, kendinizi keşfedin


Gençlik Merkezlerinin kendisi gibi pek çok Altındağlı gencin umudu olduğunu söyleyen Ömer, tüm arkadaşlarına merkezdeki her aktiviteden faydalanmalarını tavsiye ederek, “Gençlik Merkezlerine gelin. Burada mutlaka size uygun, hayallerinize kavuşmanızı sağlayacak bir kurs var. Sokaklarda boşuna vakit harcamaktansa, size uygun bir derse katılın, yeteneklerinizi keşfedin” diye konuştu. Ömer, kendisine bu imkanları sunan Altındağ Belediyesine ve Başkan Asım Balcı’ya teşekkürlerini iletti.


Altındağlı çocukların kendilerine imkânlar verildiğinde çok büyük işler başaracağına inandığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, “Altındağlı çocuklarımızın içinde çok büyük cevherler olduğuna inanıyorum. İçlerinden böyle başarılı çocuklarımızın çıkması beni hem çok mutlu ediyor hem de duygulandırıyor. Hepsine başarılar diliyorum. Hepsinin arkasındayız, her zaman destekçiyiz. Yeter ki onlar çalışsınlar, başarsınlar” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:28
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