Geleceğin otonom araçları Bilişim Vadisi’nde yarışacak
Türkiye, geleceğin araçları olarak kabul edilen otonom yani sürücüsüz otomobiller konusunda gençleri teşvik etmeyi sürdürüyor.
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, 13-17 Eylül’de Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek. TEKNOFEST, otonom araç teknolojileri alanında gençlere yetkinlik kazandırırken festival kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, bu sene 36 takımın zorlu mücadelesine sahne olacak. Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek yarışlarda genç yetenekler hünerlerini sergileyecek. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, “Takım sayısı, her yıl neredeyse yüzde 100 artıyor. Önümüzdeki yıllarda 70’leri 100’leri bulacağız” dedi.