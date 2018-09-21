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Geleceğin kahramanları, asker abilerini yola 'vatan' yazarak karşıladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen komandolar ile zırhlı personel taşıyıcı ile obüs ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri konvoyun sınır hattındaki geçiş güzergahında asker abilerini karşılayan çocuklar yola 'vatan' yazdı.

21 Eylül 2018 Cuma 23:52
Geleceğin kahramanları, asker abilerini yola 'vatan' yazarak karşıladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen komandolar ile zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Obüs ve tank yüklü tırlar, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile askeri araçlardan oluşan konvoy güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi. Askeri araçlar Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

ASKERLERE AYRAN İKRAM EDİLDİ

Sınır mahallesinden geçen askerlere bölge halkı tarafından ayran ikram edildi. Öte yandan, Reyhanlı ilçesindeki mahallelerde bulunan çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklar, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı.

Askeri konvoyun sınır hattındaki geçiş güzergahındaki çocuklar da yola çamurla "vatan" yazdı. Pamuk tarlasında çalışan Hüseyin Yücel (13) isimli çocuk askerleri çok sevdiklerini söyledi.

'ALLAH ONLARI KORUSUN'

Askerlere sevgimizi göstermek için yola çamurla "vatan" yazdık diyen Yücel, ''Onlar her geçtiklerinde alkışlıyoruz, onları çok seviyoruz. Yazdığımız yazıya kayıtsız kalmıyorlar, durup bizimle fotoğraf çektiriyorlar. Allah onları korusun.'' dedi.

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 23:52
  1. Hatay
  2. idlib

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