Geleceğin jimnastikçileri Tepebaşı’nda yetişiyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde bulunan jimnastik salonu, çocukların yoğun ilgisini görüyor. Salonda yaz okulları kapsamında düzenlenen kursta ise uzman eğitmenler tarafından geleceğin jimnastikçileri yetiştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi’nde hizmete kazandırılan Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde hizmet veren jimnastik salonu, bu branştaki boşluğu dolduruyor. Sağladığı pek çok fayda ile dikkat çeken jimnastiğin, kentteki en uğrak noktası haline gelmeyi başaran Yunus Emre Spor Tesisleri’nde, çocuklar sağlık içinde spor yapıyor. Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. Hizmete girdiği günden bu yana ilgi odağı haline gelen tam donanımlı jimnastik salonunda, yaz okulları kapsamında 4-10 yaş arası öğrencilere yönelik kurs düzenleniyor. Eskişehir’in yanı sıra çevre illerden de yoğun ilgi gören yaz okulunda 436 öğrenci, jimnastik yapmanın keyfini yaşıyor. Eskişehir’de hayata geçirilen en büyük spor yatırımlarından biri olan tesiste, uzman eğitimciler gözetiminde jimnastik ile tanışan çocuklar, bedenlerinin fiziksel yapısını güçlendirirken diğer yandan da çevikleşiyor. Uzmanlar çocukların esnek ve sağlıklı bir vücut yapısına sahip olabilmeleri için en uygun spor dalı olarak jimnastiği işaret ederken bu spora erken yaşta başlamanın da önemine değiniyor. Ayrıca uzmanlar çocukların vücuttaki eklem ve kas yapısının kolay şekillenebilir olmasından dolayı jimnastiğe küçük yaşlarda başlanması gerektiğini belirtiliyor. Çocukların spor eğitimi ve ahlakını küçük yaşlarda alması ise tüm yaşamında olumlu etkiler oluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, jimnastik salonunun 3 metre derinliğinde trambolin, tırmanma halatları ve halkaları, 3 metre derinliğinde sünger havuzu, tramplen, 3 metre uzunluğunda 2 adet deri kaplamalı denge aleti, ahşap jimnastik sıraları ve merdivenleri, 5 katlı atlama kasası ve 20 adet amut barı gibi donatıları ve profesyonel eğitmenleri ile Eskişehirli çocukların sağlıklı biçimde jimnastik yapabilmesi için eğitim çalışmalarına aralıksız olarak devam edileceğini bildirdi.