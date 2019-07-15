0553 313 94 23

Geleceğin jimnastikçileri Tepebaşı’nda yetişiyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde bulunan jimnastik salonu, çocukların yoğun ilgisini görüyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
Geleceğin jimnastikçileri Tepebaşı’nda yetişiyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde bulunan jimnastik salonu, çocukların yoğun ilgisini görüyor. Salonda yaz okulları kapsamında düzenlenen kursta ise uzman eğitmenler tarafından geleceğin jimnastikçileri yetiştiriliyor.


Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi’nde hizmete kazandırılan Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde hizmet veren jimnastik salonu, bu branştaki boşluğu dolduruyor. Sağladığı pek çok fayda ile dikkat çeken jimnastiğin, kentteki en uğrak noktası haline gelmeyi başaran Yunus Emre Spor Tesisleri’nde, çocuklar sağlık içinde spor yapıyor. Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. Hizmete girdiği günden bu yana ilgi odağı haline gelen tam donanımlı jimnastik salonunda, yaz okulları kapsamında 4-10 yaş arası öğrencilere yönelik kurs düzenleniyor. Eskişehir’in yanı sıra çevre illerden de yoğun ilgi gören yaz okulunda 436 öğrenci, jimnastik yapmanın keyfini yaşıyor. Eskişehir’de hayata geçirilen en büyük spor yatırımlarından biri olan tesiste, uzman eğitimciler gözetiminde jimnastik ile tanışan çocuklar, bedenlerinin fiziksel yapısını güçlendirirken diğer yandan da çevikleşiyor. Uzmanlar çocukların esnek ve sağlıklı bir vücut yapısına sahip olabilmeleri için en uygun spor dalı olarak jimnastiği işaret ederken bu spora erken yaşta başlamanın da önemine değiniyor. Ayrıca uzmanlar çocukların vücuttaki eklem ve kas yapısının kolay şekillenebilir olmasından dolayı jimnastiğe küçük yaşlarda başlanması gerektiğini belirtiliyor. Çocukların spor eğitimi ve ahlakını küçük yaşlarda alması ise tüm yaşamında olumlu etkiler oluşturuyor.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, jimnastik salonunun 3 metre derinliğinde trambolin, tırmanma halatları ve halkaları, 3 metre derinliğinde sünger havuzu, tramplen, 3 metre uzunluğunda 2 adet deri kaplamalı denge aleti, ahşap jimnastik sıraları ve merdivenleri, 5 katlı atlama kasası ve 20 adet amut barı gibi donatıları ve profesyonel eğitmenleri ile Eskişehirli çocukların sağlıklı biçimde jimnastik yapabilmesi için eğitim çalışmalarına aralıksız olarak devam edileceğini bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Şahin, görevlerinden ayrıldı
    1. Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu..
    2. FETÖ’yü anlatan "The Network (Ağ)"..
    3. Aliağa 15 Temmuz şehitlerini anıyor
    4. Başkan Akkuş’un 15 Temmuz mesajı
    5. Üzümde erkenci hasat başladı
    6. Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz telefon..
    7. Bakan Kasapoğlu 15 Temmuz’un 3...
    8. Muğla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    9. Karataş: “15 Temmuz 250 şehidin..
    10. Gölbaşı İlçesinde motosiklet kazası
    11. Protokol üyeleri gaziler ve şehit..
    12. Trabzonspor'da deprem! Resmen istifa..
    13. Hakkari şehidi son yolculuğuna..
    14. Minik öğrenciler şehitler için Kur’an..
    15. 10. Uluslararası Ali Dağı Şampiyonası..
    16. Vali Şehmus Günaydın: “Her 15 Temmuz’u..
    17. Erdoğan “Malesef” deyip ekledi: Halen..
    18. Burhaniye Ören’de 6 yıldır portre..
    19. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi..
    20. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!..
    21. Mudanya Mütâreke evi onarılıyor
    22. Buldan Yayla Gölü’nde torf çıkarma..
    23. Kral Selman Lübnan'ın eski..
    24. Aydın’da 15 Temmuz şehitleri dualarla..
    25. Mardinli taksici, şehit yakınlarını..
    26. Büyükkılıç'tan "istifa" iddialarına..
    27. Zelenskiy’nin konvoyu kaza yaptı
    28. Kayısılar artık daha kolay toplanacak
    29. Ak Parti İl Başkanı Öz:“Milletimiz,..
    30. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca