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Geleceğin futbolcu adayları mezun oldu

Anadolu Üniversitesi, eğitim öğretim faaliyetlerin yanı sıra farklı spor branşlarında sürdürdüğü çalışmalarla her yaştan bireyin kişisel gelişim ve becerilerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:20
Geleceğin futbolcu adayları mezun oldu

Anadolu Üniversitesi, eğitim öğretim faaliyetlerin yanı sıra farklı spor branşlarında sürdürdüğü çalışmalarla her yaştan bireyin kişisel gelişim ve becerilerine katkıda bulunmaya devam ediyor.


Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz spor okulu futbol branşında eğitim alan çocuklara sertifikaları, düzenlenen törenle verildi. Anadolu Üniversitesi Futbol Sahasında gerçekleştirilen törende sertifikalarına kavuşan çocuklar, mutluluklarını aileleriyle paylaştılar.


"Çocuklarımız oldukça istekliydi"


Yaz döneminde çocukların sporun farklı branşları ile tanışmaları ve bu alanda bir kültür ve bilinç uyandırılması amacıyla düzenlenen yaz spor okuluna ilişkin görüşlerini dile getiren antrenör Reşit Şener, çocuklarla birlikte iki aylık okul sürecinde güzel vakit geçirdiklerini belirtti. Bu süreçte çocukların oldukça istekli olduklarına dikkat çeken antrenör Şener, “Aramızda futbola yeni başlayan çocuklarımız da vardı. Yaklaşık iki aylık bir süreçte kendileriyle beraber çalışmalar gerçekleştirdik. Ancak bu süreci bir eğitim olarak değerlendiremeyiz, çünkü eğitim dediğimiz şeyi bu kadar kısa bir süre ile sınırlandıramayız. Eğitimlerin kesinlikle devamlılığının olması gerekir. Biz de Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak bu sürekliliği sağlamak amacıyla ‘Futbol Akademisi’ adı altında Üniversitemiz tesislerinde çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımız elbette yaz spor okulu ile sınırlı değil, kış spor okulumuzla da devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:20
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