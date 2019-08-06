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Geleceğin efsaneleri belgelerini aldı

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği’nin (Efsane Es-Es) ortaklaşa düzenlediği futbol yaz okullarında eğitimlerini tamamlayan çocuklara katılım belgeleri verildi.

06 Ağustos 2019 Salı 15:21
Geleceğin efsaneleri belgelerini aldı

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği’nin (Efsane Es-Es) ortaklaşa düzenlediği futbol yaz okullarında eğitimlerini tamamlayan çocuklara katılım belgeleri verildi.


1965 Efsane Futbol Sahası’nda düzenlenen törene, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, efsane futbolcular, veliler ve çocuklar katıldı. 6-14 yaş arası 35 çocuğun katıldığı ve Haziran ayından bu yana süren futbol yaz okullarının kapanış ve belge takdim töreninde ilk olarak konuşan Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Basın Sözcüsü Hüdai Doğu, böyle güzel bir tesisin Eskişehir’e kazandırılmasından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkür etti. Çocuklara tavsiyelerde bulunan Doğu, ileriye dönük kendilerine hedefler koymaları gerektiğini ve sporun yanında akademik eğitimin de çok önemli olduğunu söyledi.


Daha sonra konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, geçen 20 yıl içerisinde Tepebaşı’nın spor anlamında Türkiye’de parmakla gösterilecek bir noktaya geldiğine dikkat çekti.


Büyük tesisleri şehre kazandırdıklarını kaydeden Başkan Ataç, “Bugün senede 25 bin kişinin yararlandığı Su Sporları Merkezi, senede 9 bin kişinin kullandığı Şirintepe’deki Yunus Emre Spor Tesisleri, 14-15 tane halı sahamız gibi spor anlamında birçok projeyi hayata geçirdik. Tabi isteyince her şey yapılabiliyor. Bu konuda Eskişehir halkının, Tepebaşı halkının çok önemli rolü var. Bize çok büyük destekler verdiler. Bizler de onları mahcup etmemek adına süratle çalıştık ve çok güzel şeyler oldu. Bugün Eskişehir, Türkiye’de hatta Avrupa’da bile parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. Bunu elbirliğiyle hep birlikte yaptık” dedi.


“Bu sahalarda yetiştireceğimiz çocuklarla Eskişehirspor’umuz iyi noktalara gelecek”


Yabancı futbolculardan ziyade altyapıdan yetiştirilen sporcuların çok daha önemli olduğunu ifade eden Ataç, şöyle devam etti:


“Göreve geldiğimde ilk yaptığım işlerden bir tanesi bu sahayı hazırlayıp derneğimizin himayesine sunmaktı. Onlar da onlarca gencimize burada futbol eğitimi verdiler. Hep bahsettiğimiz efsane Eskişehirspor’un yeniden doğması için altyapı çok önemli. Bu ancak altyapıdan gelen insanlarla olabilir. Bugün bakıyorsunuz birçok takım 11 yabancı oyuncuyla sahaya çıkıyor, utanıyorum. Maalesef Eskişehirspor’umuz da bu tür düşünceler sonrasında çıkmaz noktaya geldi. Onun için kendimiz emek vererek kulübümüzü diriltmemiz gerekiyor. O yüzden de altyapı çok önemli. Eskişehir, altyapı için çok büyük bir kaynağa sahip ama bu yabancı futbolcu sevdası bu kaynağı bitirdi. İnşallah bundan sonra bu sahalarda çocuklarımızı yetiştireceğiz ve hem çocuklarımız hem de Eskişehirspor’umuz iyi noktalara gelecek.”


Konuşmaların ardından tören, yaz okullarında eğitim alan çocuklara katılım belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:21
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