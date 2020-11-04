Geleceğin doktorlarına uzaktan eğitim

Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sınıfların bütün derslerinin, görüntülü/sesli çekimlerinin yapılarak sisteme yüklendiğini ve öğrencilerin kullanımına açıldığını söyledi. Kovid-19 salgını nedeniyle fakülte bünyesindeki 1700 öğrencinin, eğitimlerini hem uzaktan hem de tedbirler çerçevesinde yüz yüze sürdürdüğünü belirten Gülçelik, “Üniversitemizde uzaktan eğitim için hibrit modeller ortaya çıkarıldı. Canlı yayınları ve bunları online olarak sunacak sistemlerin amfilerde ve laboratuvarlarda kurulumu sağlandı” dedi.