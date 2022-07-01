Geleceğin ‘Bilim İnsanlarını’ yetiştiren lise öğrencilerini bekliyor!

YENİ AKİT ANKARA

TÜBİTAK Fen Lisesi’ne 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için 90 öğrenci alınacak. TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavına başvurular 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde kurulan TÜBİTAK Fen Lisesine, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören ve 2022 Merkezi Sınav sonuçlarına göre yüzde 1’lik başarı diliminde yer alan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek.

TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzuna https://tfl.tubitak.gov.tr linkinden erişilebilinecek. TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı, 7 Temmuz 2022 Perşembe günü 10.00-11.40 saatleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde TÜBİTAK tarafından belirlenen 25 sınav merkezinde yapılacak.