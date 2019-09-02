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Geleceğin balıkçıları babalarının yanında yetişiyor

Erdek’in kırsal Çakıl Mahallesi, yalnız Balıkesir’in değil, ülkemizin de en büyük balıkçılık merkezlerinden biri.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:37
Geleceğin balıkçıları babalarının yanında yetişiyor

Erdek’in kırsal Çakıl Mahallesi, yalnız Balıkesir’in değil, ülkemizin de en büyük balıkçılık merkezlerinden biri. Çocuklar, balık av mevsiminin başlangıç törenleri sonrası babaları ile birlikte ava çıktı.


Erdek’e bağlı Çakıl Mahallesinde yaşayan halk geçimlerini balıkçılıktan sağlıyor. Mahallede çok sayıda balıkçı teknesi var. Bu tekneler, üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin her yerinde ava çıkıyor. Balık yasağının kalktığı gün Çakıl’da düzenlenen 2019-2020 su ürünleri av sezonunun açılış töreninde dikkati çeken bir ilginç ayrıntı da, mahallede yaşayan çocuklarında babaları ile birlikte balık avına çıkmaları oldu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:37
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