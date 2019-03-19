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“Geleceği Yazan Kadınlar” BM’nin güçlü kadınları arasında

Turkcell’in teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük kadın yazılım, eğitim ve gelişim projesi “Geleceği Yazan Kadınlar” yurt dışında ilgi görmeye devam ediyor.

19 Mart 2019 Salı 12:15
“Geleceği Yazan Kadınlar” BM’nin güçlü kadınları arasında

Turkcell’in teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük kadın yazılım, eğitim ve gelişim projesi “Geleceği Yazan Kadınlar” yurt dışında ilgi görmeye devam ediyor. Geçen ay Barselona’da GSMA Global Mobil Ödülleri kapsamında “Kadın İçin Teknoloji Sektör Liderliği” ödülünü alan “Geleceği Yazan Kadınlar”, bu kez de New York’ta dünyaya tanıtıldı.

Üye ülkeler temsilcilerine anlattı

Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, “Future of Work-Work for Women (Kadınlar için Gelecek İstihdamı)” konulu panelde, “Geleceği Yazan Kadınlar” ve “Kadın Test Uzmanları” başta olmak üzere şirketin kadın odaklı öncü projelerini; BM’ye üye ülke temsilcileri, iş dünyasının önde gelen isimleri, akademisyenler ve STK yöneticilerine anlattı. Sezen, “Geleceği Yazan Kadınlar, sürdürülebilir kalkınma, güçlü kadınların girişimciliği ve liderliğinde önemli rol oynuyor” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:15
  1. Turkcell
  2. Geleceği Yazan Kadınlar
  3. GSMA Global Mobil Ödülleri
  4. Kadın İçin Teknoloji Sektör Liderliği
  5. New York
  6. Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen
  7. Future of Work-Work for Women (Kadınlar için Gelecek İstihdamı)
  8. Kadın Test Uzmanları
  9. BM

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